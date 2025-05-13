Стало известно, кто представит Россию на интронизации нового папы Римского

Вспомогательный епископ Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин отправится на интронизацию папы Льва XIV (Роберт Прево). Об этом он рассказал РИА Новости.

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Дубинин уточнил, что организованной делегации от российской митрополии не планируется.

«Слово «интронизация» сейчас, строго говоря, не употребляется. Ватиканские источники дают две версии: торжественная месса по случаю начала понтификата, либо торжественная месса начала Петрова служения. Смысл в том, что Церковь принимает папу как преемника апостола Петра», — рассказал епископ.

До этого Дубинин рассказал, что Лев XIV продолжит линию своего предшественника Франциска. Он предположил, что перед конклавом кардиналы сформулировали то, какого папу они хотят избрать, то есть папу с лицом и характером милосердного самаритянина, который продолжил бы линию Франциска. По мнению Дубинина, выбор Льва XIV является «очень интересным».

Прево стал 267-м папой в результате голосования кардиналов на Конклаве. Он является первым американцем, возглавившим Святой Престол.

Предшественника Льва XIV Франциска (Хорхе Марио Бергольо) не стало 21 апреля 2025 года в результате продолжительной болезни. Понтифику было 88 лет. В 2013 году он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.