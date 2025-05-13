Военный блогер увидел «искаженный» символ России на награждении Кадырова-младшего

Военный блогер Кирилл Федоров в соцсетях обратили внимание на видео с награждения сына главы Чечни Адама Кадырова, где был показан герб России без христианских символов в виде крестов. Об этом он сообщил у себя в telegram-канале.

«Кто понесет ответственность за то, что на официальном мероприятии государственный символ искажен?» — написал Федоров.

Он также считает, что подобные случаи негативно влияют на межнациональные отношения в стране. При этом он скептически оценил вероятность уголовного преследования за искажение герба, намекнув на особый статус Чечни.

Награждение 17-летнего Адама Кадырова памятной медалью к 25-летию ОМОН «Ахмат-Грозный» состоялось вечером 12 мая, о чем сообщил его отец Рамзан Кадыров. Ранее Адам Кадыров стал секретарем Совбеза Чечни, что является его третьей высокой должностью в регионе. Помимо этого поста, Адам занимает и другие высокие чины и был удостоен высших наград, несмотря на свой молодой возраст.