Иноагента Артемия Троицкого оштрафовали

Признанного иностранным агентом журналиста, писателя, теле- и радиоведущего Артемия Троицкого суд Москвы вновь оштрафовал - на 45 000 рублей. Об этом сообщили в судах общей юрисдикции российской столицы.

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Поводом для санкции стало нарушение публицистом порядка деятельности иноагента.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Троицкий Артемий Кивович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.34 КоАП РФ - "Нарушение порядка деятельности иностранного агента. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 000 рублей", - пояснили в инстанции.

Троицкому 69 лет. Родился в Ярославле. Как актер появляется в дюжине проектов, среди которых "Даун Хаус", "Дневной дозор" и "Глянец".

13 января 2023 года министерством юстиции России Троицкий был внесен в список физических лиц - иностранных агентов.