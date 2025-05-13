Службу для сообщений о нападениях бездомных животных предложили создать в России

В России могут создать систему для оперативного реагирования на жалобы о нападениях бездомных животных. Депутат Нина Останина рассказала, что одна из предложенных идей в этой области заключается в создании такой системы на основе уже действующей экстренной службы 112.

© Вечерняя Москва

Минприроды РФ разработает дорожную карту, и органы власти будут реагировать на обращения граждан. По словам Останиной, в министерстве сообщили, что не было нормативных документов для создания типовых рекомендаций регионам.

— Ну что, за нами дело не станет. Поэтому вот уже вчера мы начали подписывать законопроект о системе быстрого реагирования, чтобы на федеральном уровне закрепить необходимость создания «112» и обязать Минприроды разработать типовые положения в регионах. Вот в этом смысл, — подчеркнула депутат.

По ее словам, пока у 112 нет функционала оперативно реагировать на сообщения о том, что бездомные собаки угрожают жизни и здоровью людей. Парламентарии предложили сформировать оперативную службу, которая будет действовать как полиция или Росгвардия. У сотрудников будет оружие, и они смогут оперативно реагировать на прямые угрозы жизни. По мнению законодателей, это поможет справиться с агрессивным животным и защитить людей, сообщает 360.ru.

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в начале апреля направил в правительство РФ законопроект о создании института уполномоченного по защите животных.

В Госдуме работают над поправками к закону об обращении с животными. Например, планируется разрешить регионам усыплять бездомных собак по истечении срока содержания в приютах. Законопроекты вызвали неоднозначную реакцию общества. «Вечерняя Москва» узнала позиции сторон.