Стали известны подробности смерти актрисы Ольги Широковой

79-летняя народная артистка России Ольга Широкова дважды отказывалась от госпитализации перед смертью, сообщает РЕН ТВ.

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По информации источника, актрисе стало плохо 9 мая. Прибывшие медики диагностировали обострение хронической болезни легких и предложили госпитализацию, но Широкова отказалась.

12 мая ей снова стало плохо, но она опять отказалась ехать в больницу. А вечером в тот же день она умерла.

Ранее о смерти Широковой сообщил Московский театральный центр «Вишневый сад».