В Санкт-Петербурге группу оштрафовали за песню про СВО

Lenta.ru

Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал солиста музыкальной группы Silver Machine за песню «Zа наших». Об этом сообщает Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов города.

В Санкт-Петербурге группу оштрафовали за песню про СВО
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В композиции «Zа наших», которая посвящена специальной военной операции, нашли признаки возбуждения ненависти либо вражды и унижения человеческого достоинства. Как сообщает суд, солисту коллектива Алексею Сидорову назначили административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Уточняется также, что трек представляет собой «сатиру с элементами сарказма», а текст песни намекает на призывы к насилию и терроризму.

Ранее стало известно, что лидер музыкальной группы «Ногу свело!» Максим Покровский (признан Минюстом РФ иностранным агентом) отказался от публичной поддержки Украины на частных выступлениях.

Общество
Максим Покровский
Алексей Сидоров
Минюст России
Санкт-Петербург
Украина
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