В одном из районов Бурятии объявили чрезвычайный класс пожарной опасности

Чрезвычайный класс пожарной опасности объявили на территории Хоринского района Республики Бурятия. Об этом сообщило Главное управление МЧС РФ по региону в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что особый режим будет действовать с 13 по 15 мая.

«По данным Бурятского гидрометцентра, 14–16 мая по республике ожидается сильный ветер до 20 м/с. С 13 мая прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность в Хоринском районе», — подчеркнули в ведомстве.

На этом фоне региональное управление МЧС РФ призвало местных жителей соблюдать осторожность. Также гражданам напомнили, что в настоящее время в Бурятии действует особый противопожарный режим. В частности, в его рамках был введен запрет на использование открытого огня на землях всех категорий.

«В связи со сложной обстановкой с лесными пожарами в регионе введен режим ЧС (чрезвычайной ситуации — «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

10 мая в районе села Романовка в Бурятии произошел крупный лесной пожар, площадь которого составила 38 гектаров. Как рассказали в МЧС РФ, к ликвидации возгорания привлекли более 200 сотрудников экстренных служб и 43 единицы техники. В том числе был задействован вертолет Ми-8