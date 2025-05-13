Внесенная в реестр иноагентов журналистка назвала решение вернуться в Россию верным

Живущая в Нидерландах журналистка Екатерина Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом) оценила свое решение вернуться из США в Россию. Об этом она заявила в интервью журналистке Ирине Шихман (признана в РФ иностранным агентом).

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Всего журналистка «Дождя» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) прожила в США около семи с половиной лет, но вернулась в Москву.

«Ни на секунду не жалею. Это было одно из самых верных решений в моей жизни — вернуться в Россию», — говорит Котрикадзе.

До этого муж Котрикадзе Тихон Дзядко (признан в РФ иностранным агентом), живущий в Нидерландах, также изъявил желание вернуться в Россию.

«Чтобы моя семья, и мои друзья, и мои коллеги, чтобы мы находились у себя дома, в России, и своей работой помогали России развиваться», — уточнил он.

Лицензию «Дождя» на вещание аннулировал в декабре 2022 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии. Это случилось после того, как ведущий канала Алексей Коростелев рассказал о помощи российским военным в зоне спецоперации. После канал получил аналогичную лицензию в Нидерландах.

В апреле актер Семен Трескунов (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что готов вернуться в Россию в будущем.