Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина направит деньги, которые взыщут с блогера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя*, на поддержку бойцов Вооруженных сил России, принимающих участие в спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 13 мая, она заявила в своем официальном Telegram-канале, добавив фразу «девочек обижать нельзя».

— Все средства, полученные в качестве компенсации морального вреда в результате этого судебного процесса, будут направлены нами в Общероссийский Народный фронт на поддержку участников СВО. Таким образом, иноагент, который выступает против СВО и занимается дискредитацией российской армии, материально поддержит наших бойцов. Девочек обижать нельзя. Замучаетесь пыль глотать, — написала Мизулина.

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Утром 13 мая стало известно, что Лефортовский районный суд Москвы обязал Лебедева и Дудя* в рамках иска Мизулиной удалить оскорбительные фрагменты из своих видео. При этом иск удовлетворен лишь частично. Требование взыскать с ответчиков 10 миллионов рублей было отклонено. Вместо этого Лебедева обязали выплатить 300 тысяч рублей компенсации, а Дудя* — 200 тысяч рублей компенсации и 77 тысяч рублей на судебные расходы. Адвокат Лебедева заявил, что не согласен с решением суда.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.