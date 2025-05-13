Прощание с телережиссером Калерией Кисловой началось на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с бывшим главным режиссером телепрограммы «Время» Калерией Кисловой во вторник, 13 мая, началась на Троекуровском кладбище в Москве.

Проводить постановщицу в последний путь пришли многие ее друзья и коллеги, в том числе глава Первого канала Константин Эрнст, его заместить Кирилл Клейменов, телеведущая Арина Шарапова и многие другие, передает ТАСС.

Калерия Кислова ушла из жизни 10 мая в возрасте 99 лет. С юности она увлекалась театром под влиянием актрисы Ляли Черной. Училась в Российском институт театрального искусства, работала в театрах, с 1951 года — в Казахском театре драмы. В 1961 году пришла на телевидение, начав в Новосибирске, затем переехала в Москву.

С 1974 года работала в Главной редакции информации ЦТ, в 1977-м стала главным режиссером программы «Время». Руководила съемками ключевых событий, включая Олимпиаду-1980 и первый телемост СССР — США. Была личным режиссером Л. И. Брежнева, сопровождала его в поездках, получив прозвище Мисс телевидение. В 2006 году стала режиссером-консультантом Первого канала.