Моряки атомного ледокола «Якутия» спасли зажатую во льдах лосиху

Моряки атомного ледокола «Якутия» спасли лосиху, которая оказалась зажата льдами на реке Енисей. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Атомфлот».

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По словам его представителей, судно следовало по запланированному маршруту в сторону портопункта Караул, когда на Турушинском перекате члены экипажа корабля заметили застрявшее животное. Трое моряков остановили ледокол, спустились к Енисею, после чего откопали лосиху. Однако животное было настолько ослабленно, что не могло своими силами выбраться из ледяной реки, поэтому импровизированным спасателем пришлось привлечь кран.

— Спасательная операция заняла чуть больше тридцати минут. Лосиха направилась в сторону берега, а экипаж продолжил работу по рейсовому заданию, — передает официальный Telegram-канал «Атомфлота».

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