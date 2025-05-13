Цирк Никулина представил новую программу в честь юбилея Великой Победы

Цирк Никулина на Цветном бульваре представил новую программу «Музыка Победы!», посвященную 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Премьера была приурочена к 9 мая.

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Как корреспонденту «ВМ» рассказали в администрации цирка, изначально программу планировали показывать до конца июня, однако в связи с повышенным интересом к ней со стороны публики решено продлить показы до сентября.

— Мой отец прошел всю войну, — рассказал «ВМ» директор цирка Максим Никулин. — Разведчик. Старший сержант артиллерии Юрий Никулин. Он редко и неохотно вспоминал о тех страшных днях, но, помню, говорил, что и тогда находились минуты для шуток, смеха, радости, песен и музыки: «Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне!» Верно ведь сказано! Всем героям Великой Отечественной войны, павшим и живым, мы посвящаем наш спектакль.

В «Музыке Победы!» принимают участие лучшие артисты Росцирка: акробаты, гимнаст, эквилибристы. Также в программе участвуют дрессированные животные.

Для самого цирка на Цветном бульваре Великая Отечественная война стала частью истории: в те годы многие прямо с манежа уходили на фронт в составе агитбригад для выступлений перед солдатами. Помимо программы «Музыка Победы!» цирк Никулина также открыл две выставки, посвященные Великой победе, под общим названием «Артисты цирка в годы Великой Отечественной Войны». Одна размещается на Цветном бульваре на Аллее клоунов, другая — в Доме книги на Новом Арбате. Посетить выставки может любой желающий – они бесплатные.