Маковецкий высказался об отмене гастролей театра Вахтангова в Севастополе

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Народный артист РФ Сергей Маковецкий высказал свое сожаление из-за отмены гастролей Театра имени Евгения Вахтангова в Севастополе.

Он также рассказал, что еще месяц назад глава города Михаил Развожаев положительно отзывался о репертуарном выборе театра.

— Мне очень жалко, что жители и гости Севастополя не смогут увидеть эти прекрасные спектакли Театра имени Евгения Багратионовича Вахтангова, — заявил Маковецкий.

Артист также подчеркнул, что подготовка к гастролям шла несколько месяцев. Представление, которое должно было пройти в Севастополе, не стало исключением.

Маковецкий отметил, что труппа высоко оценила слова губернатора города, которые он опубликовал в своем личном блоге.

— Тем более неожиданно, что сегодня, 12 мая, когда театр приехал в Севастополь, преодолев 36 часов на поезде, что-то изменилось, — цитирует слова актера ТАСС.

29 января певица Лолита Милявская также объявила в своем блоге об отмене концертов в Кемерове и Новокузнецке.