В России может появиться еще один официальный праздник

День крещения Руси предложили наделить статусом государственного праздника и сделать выходным днем. Как сообщает «Абзац», соответствующее обращение к министру труда и социальной защиты Антону Котякову направило общественное движение «Россия православная».

Депутат Брянской областной думы и председатель движения Михаил Иванов отметил, что День крещения Руси, отмечаемый православными христианами 28 июля, символизирует «духовное рождение народа».

«Крещение Руси стало фундаментом для экономического развития страны, способствовало объединению народа, дало мощный импульс развитию культуры и просвещения. Это событие, которое определило цивилизационный выбор России на века вперед», — подчеркнул депутат.

Иванов напомнил, что в последний раз с подобной инициативой выступал Священный синод РПЦ в 2013 году. По мнению общественника, сейчас настало время вернуться к этому вопросу и придать дате статус, которого она заслуживает. По мнению депутата, это будет важный шаг в укреплении духовных ценностей общества, воспитании патриотизма и повышении исторической грамотности населения.