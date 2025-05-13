Кому достанется наследство Гребешковой и Гайдая

Единственной наследницей вдовы режиссера Леонида Гайдая Нины Гребешковой станет их дочь Оксана Худякова. Речь идет о двухкомнатной квартире в Москве и даче в Подмосковье, передает KP.RU.

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Издание уточняет, что режиссер Леонид Гайдай получил 50-метровую двухкомнатную квартиру в доме на улице Черняховского в 1959 году. Нина Гребешкова жила в ней после смерти мужа. Средняя стоимость подобной квартиры составляет 20 миллионов рублей.

Лето актриса проводила на даче, в подмосковном СНТ "Мосфильм-2" неподалеку от Звенигорода. Через некоторое время после смерти Гайдая кто-то поджег дом, семье пришлось отстроить его заново.

В 2014-м и 2017 годах там проходили съемки проекта "Идеальный ремонт", в ходе которых участок и дом преобразились. Уточнено, что похожая дача может стоить около 5 миллионов рублей.

94-летняя заслуженная артистка РФ Нина Гребешкова скончалась 10 мая, предварительно - от острой сердечной недостаточности. Похороны пройдут 14 мая на Кунцевском кладбище, прощание будет закрытым.