В Москве на ребенка напала ворона – на помощь выехали спасатели

Сегодня в Москве в районе Раменки на ребенка напала ворона. Это случилось недалеко от школы, где птица свила гнездо, передает 360.ru со ссылкой на источник.

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Уточняется, что ворона свила гнездо на дереве около учебного заведения на высоте 10–15 метров. После этого она клюнула ребенка. На место происшествия выехали спасатели, так как гнездо убрать без специальной техники не получится – оно находится высоко среди ветвей дерева.

До этого в подмосковных Люберцах вороны разбили десятки машин, бросая на них камни с высоты 22-го этажа. Позже орнитолог объяснил, что причиной этого стала месть после уничтожения гнезд неподалеку. Эксперт подчеркнул, что вороны очень умны и не станут нападать просто так, но если их обижают, то они найдут способ отомстить, причем делать это будут всей стаей, защищая друг друга.