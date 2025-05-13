Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Нины Гребешковой

Президент России Владимир Путин во вторник, 13 мая, выразил соболезнования родным и близким актрисы Нины Гребешковой в связи с ее кончиной.

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По словам главы государства, артистка была наделена незаурядным талантом и полюбилась зрителям за свое выдающееся актерское обаяние. Он отметил, что профессиональный путь Гребешковой состоял из ярких и запоминающихся образов, которые навсегда вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.

— Добрая память о Нине Гребешковой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, всех почитателей ее щедрого дарования, — передает слова Путина официальный сайт Кремля.

Нина Гребешкова ушла из жизни 10 мая в возрасте 95 лет. Похороны артистки пройдут 14 мая на Кунцевском кладбище. Прощание будет в закрытом формате, на кладбище можно будет присутствовать. Гребешкова не гналась за славой и посвятила жизнь любимому супругу — легендарному постановщику Леониду Иовичу Гайдаю, для которого была образцовой женой и музой. До последних дней актриса продолжала сниматься. Смерть Нины Павловны — большая потеря для всей российской культуры.