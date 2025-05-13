В пригороде Казани произошло массовое отключение электричества

В пригороде Казани и прилегающим к ней Зеленодольском районе РТ произошло массовое отключение электричества. Авария охватила около десятка населенных пунктов, в которых проживает 60 тысяч человек.

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Электричество вырубило в три часа утра. Без света остались поселки Залесный, Новое Юдино, Новочувашский, Осиново, Урняк, Новониколаевский, Дубровка, Новая Тура, Октябрьский, а также жилые комплексы "Салават Купере" и "Радужный".

В пресс-службе администрации Зеленодольского района РТ пояснили, что причиной блэкаута стало замыкание на одном из высоковольтных столбов. Поскольку к 9 утра ремонтные работы еще не были завершены, то на дистант перевели школы в трех поселках. Чуть позже электроснабжение было восстановлено.