Шашлыкотерапия спасает миллионы: что показал опрос Rambler&Co

Большинство испытывают выгорание на работе, но даже несколько дополнительных выходных помогают его избежать К 2025 году профессиональное выгорание стало главным «антитрендом» для HR-подразделений крупных компаний.

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Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, наблюдают ли они у себя усталость от работы и действительно ли отвлечься от горящих дедлайнов помогают «горящие» шашлыки.

40% опрошенных россиян признались, что находятся в состоянии выгорания. Ещё 24% сталкивались с ним ранее. Только 15% заявили, что никогда не испытывали подобных симптомов, а 21% затруднились с определением, отмечая, что не могут отличить выгорание от обычной усталости.

Главными признаками выгорания участники назвали утрату смысла и удовольствия от работы (39%), хроническую усталость, не проходящую даже после отдыха (25%), эмоциональное опустошение и раздражительность (25%). Ещё 11% обратили внимание на ухудшение сна, сложности с концентрацией и самоорганизацией.

Причины выгорания, по мнению россиян, комплексны: на первом месте — длительный стресс и переработки без отдыха (21%), далее — отсутствие признания и обратной связи (18%), неуверенность в завтрашнем дне и в ценности своей деятельности (16%), однообразие и рутина (15%). Конфликты и потеря интереса к профессии оказались менее значимыми (11% и 12% соответственно). Только 7% отметили, что выгорание связано с личной и семейной неудовлетворённостью.

Справляться с выгоранием чаще всего помогает просто возможность «переключиться»: почти треть (32%) восстанавливают ресурс на обычных выходных, а 29% спасают себя отдыхом на длинных праздниках в январе и мае. Каждый пятый (20%) старается перераспределять нагрузку, 18% ищут новое место работы. Обращение к специалистам — пока редкий выбор: этот путь выбрали только 1%.

В качестве профилактики выгорания большинство респондентов хотели бы видеть разумный баланс труда и отдыха, включая длинные выходные (26%). Ещё помогают чёткое понимание своей роли на работе (22%) и позитивная атмосфера в коллективе (20%). Гибкий график и возможность работать удалённо (20%) и восстановление через хобби или спорт (12%) также считаются эффективными способами.

Однако говорить о своём состоянии на работе готовы не все: 40% не считают нужным делиться с руководителем или HR, ещё 11% опасаются, что это будет воспринято как слабость. Только 23% могут открыто обсудить выгорание с руководством, а 26% — доверяют только близким коллегам.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 30 апреля по 5 мая 2025 года, охват составил 90 913 интернет-пользователей.