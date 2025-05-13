Умер сын народной артистки Екатерины Шавриной

Сын народной артистки Екатерины Шавриной, модельер Григорий, скончался в возрасте 59 лет в исправительной колонии №6 в поселке Мелехово Владимирской области. Об этом во вторник, 13 мая, сообщил Shot.

По данным источника, в воскресенье у Шаврина остановилось сердце. Его доставили в медицинский блок, но спасти не удалось.

Как уточняется, Шаврина задержали в 2023 году в деревне Десна в Троицке предположительно с амфетамином. Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы. Ранее он уже имел судимость за наркотики и с молодости боролся с зависимостью. Несмотря на помощь близких, кодирование и карьеру в мужской моде, он вновь вернулся к запрещенным веществам.

Екатерина Шаврина, мать Григория, — известная исполнительница русских народных песен, единственная певица, дважды выступавшая сольно в зале ООН. Ей 82 года. Отец Григория, композитор и народный артист СССР Григорий Пономаренко, умер в 1996 году в возрасте 74 лет, передает Telegram-канал.