В России утвердили перечень запрещенных к содержанию животных

С 1 сентября 2025 года вступит в силу новый список, запрещающий содержание свыше 120 разновидностей диких животных, включая крупных хищников и ядовитых змей, паукообразных, а также некоторых видов рыб и полипов.

© Unsplash

Правительство России утвердило перечень запрещенных к содержанию животных. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, и его текст опубликован на официальном портале правовой информации. В документе перечислены восемь основных категорий: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые и костные рыбы, коралловые полипы – всего более 120 разновидностей, передает РИА «Новости».

В списке оказались различные виды змей, включая кобр, мамб и питонов длиной свыше четырех метров, а также каймановые черепахи с размером карапакса более 30 сантиметров.

Ограничения затронули скорпионов, пауков, парнокопытных, приматов, а также крупных хищных млекопитающих – львов, тигров, леопардов, ягуаров, снежных барсов, ирбисов, пум, рысей и волков.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года, следует из документа.

Ранее Верховный суд России отказался исключать лис из списка животных, которых нельзя содержать дома.

До этого в Госдуме предложили запретить продажу и аренду запрещенных к содержанию животных на торговых интернет-площадках.