Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что президент России Владимир Путин «закончил гегемонию стран Запада». Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на интервью Симоньян телеканалу TEN TV.

По мнению Симоньян, Путин закончил Гегемонию Запада — в подтверждение своих слов она вспомнила, что на мероприятиях в честь Дня Победы на Красной площади присутствовало много зарубежных представителей. По ее словам, это является доказательством растущей популярности многополярной системы мира.

«Гегемония закончилась. <...> Ее закончил Путин Владимир Владимирович», — заявила она.

Ранее Симоньян получила повестку в украинский суд.