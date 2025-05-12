Стала известна судьба знаменитого портфеля сатирика Жванецкого

Знаменитый портфель известного сатирика Михаила Жванецкого в настоящее время находится у его вдовы Натальи Жванецкой. Об этом пишет News.ru.

Считается, что портфель Жванецкого принадлежал еще его отцу, отметили журналисты.

«У меня пока. Просит музей, но я пока не отдаю», — пояснила вдова сатирика.

По ее словам, когда она познакомилась с Жванецким, портфель уже был у него. Она добавила, что вещь на тот момент уже выглядела потрепанной.

Наталья заметила, что кроме музеев, портфелем интересуются коллекционеры. Она уточнила, что не желает продавать его.

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Напомним, что будущие супруги познакомились на открытии Всемирного клуба одесситов осенью 1990 года. Они были вместе три десятилетия — до смерти артиста в столичной больнице 6 ноября 2020-го.