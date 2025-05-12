В Минкультуры подтвердили отмену гастролей Театра Вахтангова в Севастополе

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В пресс-службе Минкультуры России подтвердили отмену гастролей Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее об отмене гастролей Театра Вахтангова в Севастополе заявил губернатор города Михаил Развожаев. Он отметил, что лично принял такое решение, поскольку счел «кощунственным» показывать «спектакли предателя в патриотической столице России». Речь идет о постановках режиссера Римаса Туминаса, который после начала СВО призывал «бомбить Москву» и хотел поставить спектакль «Мой друг Бандера».

«Минкультуры России уделяет большое внимание формированию репертуарной политики подведомственных учреждений культуры. При этом репертуарный выбор, осуществленный руководством театра, ведомство считает ошибочным», — сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

Там подчеркнули, что данная позиция была доведена до руководства Театра Вахтангова, а показы спектаклей — отменены.