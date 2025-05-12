Возможность тайных контактов России и Украины оценили

Возможность тайных контактов России и Украины в последние годы кажется очень сомнительной.

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Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политтехнолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Я сильно сомневаюсь в такой возможности. Трудно представить, по какому каналу это могло происходить», — оценил он.

При этом, по словам политолога, в настоящее время те люди, кто мог бы быть участниками подобных переговоров, сейчас полностью отстранены от принятия решений.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) указал, что между Россией и Украиной велись тайные переговоры. По его словам, их организовывали на очень высоком уровне.

Евгений Минченко также рассказал о целях Москвы и Киева на потенциальных переговорах. У обеих сторон есть соблазн их сорвать и обвинить в этом другую сторону, считает эксперт.