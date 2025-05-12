Стали известны дата и место похорон актрисы Нины Гребешковой

Известную актрису Нину Гребешкову, вдову режиссера Леонида Гайдая, похоронят на Кунцевском кладбище в Москве 14 мая. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, семья планирует сделать церемонию прощания в день похорон закрытой.

По предварительным данным, причиной смерти актрисы стала острая сердечная недостаточность.

Заслуженная артистка России Нина Гребешкова умерла в возрасте 94 лет. В ее активе свыше 100 ролей в кино, но всенародную любовь ей принесли персонажи из комедий Леонида Гайдая, с которым актриса прожила 40 лет.

В частности, она сыграла врача психиатрической больницы в фильме «Кавказская пленница», супругу Семена Семеновича Горбункова в «Бриллиантовой руке», тетю Клаву из «Спортлото-82».

Умерла актриса Нина Гребешкова, вдова режиссера Леонида Гайдая

Напомним, что Гайдай скончался 19 ноября 1993 года на 70-м году жизни от тромбоэмболии легочной артерии. Похоронили легендарного режиссера на на Кунцевском кладбище Москвы.

Друзья и ученики регулярно навещают могилу мэтра, актер Дмитрий Харатьян всегда оставляет на ней пачку сигарет.