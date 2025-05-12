В реанимации умер 37-летний блогер-миллионник Слава Паруков

Скончался Слава Паруков, соведущий канала-миллионника "Ильдар Автоподбор". Ему было 37 лет.

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Как сообщает сегодня Mash, Паруков умер в реанимации от двусторонней пневмонии с поражением легких.

По данным ресурса, блогер почувствовал себя плохо еще в марте - "жаловался на постоянную высокую температуру".

После своего дня рождения Слава позвонил соведущему "и сказал, что умирает" - друг приехал вместе со "скорой". В больнице у госпитализированного Парукова констатировали 80% поражения легких и двустороннюю пневмонию.

После недели в реанимации блогеру стало легче, но в воскресенье вечером у парня подскочила температура - и врачи не смогли его спасти.