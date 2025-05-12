Симоньян получила повестку в суд

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян сообщила о получении повестки из районного суда Киева, где ее вызывают по уголовному делу на лето следующего года.

Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале фотографию судебного извещения из Киева. Согласно документу, Симоньян вызывают в Шевченковский районный суд Киева в июне 2025 года по уголовному делу.

Симоньян сопроводила публикацию шутливым комментарием:

«Мне прислали повестку в суд на 19 июня. Какие оптимисты. Я вот не уверена, что мы к лету возьмем Киев. Но если возьмем, то, конечно, явлюсь. Я уважаю наши российские суды».

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