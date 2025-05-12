Детский психолог оценила предложение об ограничении продаж непристойных аниме-игрушек

Детский психолог Ольга Архипова в разговоре с Рамблером рассказала о негативном влиянии откровенных игрушек в стиле аниме на несовершеннолетних и поддержала инициативу об ограничении их продажи в России.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с предложением проверить аниме-фигурки, изображающие детей и подростков в непристойных позах и нижнем белье. Об этом сообщал RT. По словам парламентария, в магазинах и на маркетплейсах можно с легкостью найти подобные «сомнительные» игрушки. Он отметил, что многие из фигурок можно приравнять к порнографии.

Подобные игрушки действительно могут оказывать негативное влияние на психику ребенка. Во-первых, они никак не укладываются в российские традиции, не соответствуют ценностям нашего общества. Во-вторых, когда дети младшего возраста играют с такими фигурками, то они начинают воспринимать их облик как норму и начинают ему подражать. Мы с детства учим ребенка носить нижнее белье под одеждой, нигде его не показывать, не раздеваться прилюдно, а подобные фигурки демонстрируют несовершеннолетним, что носить откровенные наряды – это нормально. В итоге мы видим, что некоторые дети, в особенности подростки, приходят на различные мероприятия, такие как праздники или вечеринки, даже на школьные выпускные, в, мягко говоря, вызывающей одежде. Они считают, что это нормально. Кроме того, часто дети излишне погружаются в аниме-культуру и, к сожалению, перестают видеть реальные вещи в реальном мире. Ольга Архипова Детский и подростковый психолог, кандидат психологических наук

В аниме-культуре многое не соответствует ценностям российского общества, касающимся отношений полов, добавила психолог.

«У нас пропагандируется семья, брак между мужчиной и женщиной. А там демонстрируется очень много романтики, там всем мальчики и девочки очень красивые. При этом какие-то дети начинают этому подражать, а какие-то начинают от всего этого, наоборот, прятаться, то есть они не принимают свое тело, которое меняется физиологически. Они прячутся во всякие балахоны, капюшоны и так далее. Это связано с тем, что они не считают себя такими же красивыми, как персонажи с картинок из аниме. Все это приводит к росту тревоги, к депрессиям и даже к попыткам суицида», - рассказала она.

Архипова выразила мнение, что продажа сексуализированных игрушек должна быть разрешена только лицам, достигшим 18-летнего возраста.

«Если ребенок изначально воспитывался нормально, то к 17-18 годам у него уже формируются правильные ценности. В этом возрасте он уже понимает, что ему надо, а что нет. В этом возрасте он уже более устойчив с психологической точки зрения», - заключила она.

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