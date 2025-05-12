«Бессмертный полк» в 2025 году стал самым масштабным в истории

Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» и депутат Госдумы Елена Цунаева заявила, что в 2025 году акция стала самой масштабной за всю историю проведения. Об этом пишет ТАСС.

По словам Цунаевой, в 2025 году к акции «Бессмертный полк» присоединились 120 стран. При этом, 83 страны провели акцию в очном формате, что стало «абсолютным рекордом» для шествия.

«Хочу подчеркнуть, что в этом году был абсолютный рекорд участия стран, жителей этих стран, наших соотечественников и не только, в шествии "Бессмертный полк" — 120 стран. Из них 83 страны, где шествие прошло в традиционном формате, в остальных из-за запрета властей шествие "Бессмертный полк" <...> прошло в другом формате. Но, тем не менее, эта ключевая история, когда участники мероприятий приходили с портретами своих родных и близких, была соблюдена», — заявила она.

Помимо этого Цунаева также добавила, что перечисление всех стран, в которых прошел «Бессмертный полк» в 2025 году, стало бы «похожим на урок географии». Впрочем, депутат уточнила, что шествие прошло от крайнего Юга (Австралия) до крайнего Севера (Исландия). При этом, в Ереване к шествию присоединились ветераны, а на Кипре с «Бессмертным полком» прошел духовой оркестр из Нижнего Новгорода.