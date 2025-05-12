Пермском крае неизвестные украли и сломали скульптуры Феи Драже

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Неизвестные украли и сломали скульптуры Феи Драже в Пермском крае, ее уже нашли. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Чайковского городского округа.

Речь идет о мини-скульптуре Феи Драже, которая была установлена в центре города Чайковский несколько дней назад в честь 185-лети со дня рождения композитора Петра Чайковского. Неизвестные украли ее в ночь с 10 на 11 мая.

«Сегодня утром силами неравнодушных граждан и сотрудников полиции мини-скульптура была обнаружена на одной из улиц города. К сожалению, фигурка сломана. Вандалы отломили часть от статуэтки и бросили ее», — говорится в тексте.

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Розыск злоумышленников продолжается, правоохранители изучают записи с видеокамер улиц города. В случае поимки вандалам грозит уголовная ответственность.