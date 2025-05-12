Прима-балерина Алла Осипенко скончалась на 93-м году жизни

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Утром 12 мая умерла на 93-м году жизни народная артистка РСФСР, балерина Алла Осипенко. Об этом рассказала РИА Новости ее невестка Оксана Базилевич.

Умерла балерина Алла Осипенко
© Михайловский театр/Telegram

По ее словам, балерина скончалась рано утром 12 мая.

Точная дата прощания с артисткой пока не определена. Но траурная церемония, скорее всего, пройдет в Князь-Владимирском соборе в Санкт-Петербурге.

Алла Осипенко родилась в Ленинграде в 1932 году. Накануне начала войны поступила в Ленинградское хореографическое училище. Была эвакуирована на Урал и вернулась в родной город в 1944 году после снятия блокады. Стала одной из последних учениц балетмейстера Агриппины Вагановой.

Окончив училище, стала участницей труппы Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова. На протяжении 15 лет была примой-балериной театра.

После ухода из театра им. Кирова работала в «Ленконцерте», выступала в спектаклях Ленинградского малого театра оперы и балета. Была солисткой Ленинградского ансамбля балета под руководством Б. Эйфмана и последнее партнершей балетмейстера Михаила Барышникова. С конца 1980-х преподавала в ведущих балетных труппах Италии, Франции, США, Канады и России.

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