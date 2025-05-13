Путин назвал Большой театр и Мариинку гордостью русской культуры

Президент РФ Владимир Путин принял участие в совместном заседании попечительских советов Большого и Мариинского театров, которое прошло в Кремле.

Многие компании и меценаты помогают этим двум театрам, оценил Путин. Президент поблагодарил членов попечительских советов и за поддержку других, самых разных проектов в сфере культуры - тем самым они вносят большой вклад в укрепление единства народа.

"Культурное достояние, духовная идентичность, творческое богатство - это мощная основа для развития страны, консолидации общества", - считает он.

В следующем году у Большого театра юбилей, 250 лет. Президент заметил, что он входит в число особо ценных объектов нашего национального наследия и назвал его достоянием народа. После чего предложил обсудить ход подготовки к празднованию.