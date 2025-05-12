Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал сообщения СМИ, в которых утверждается, что президента Франции Эммануэля Макрона застали за употреблением наркотиков.

Пушков сказал в своем Telegram-канале, что Елисейский дворец считает сторонников версии о наркотиках "врагами Франции". По официальной версии, он убрал со стола салфетку. По мнению российского сенатора, следует обратить внимание, как "поспешно и неловко" французский президент спрятал "так называемую салфетку" со стола, как будто он опасался, что ее увидят.

По словам Пушкова, затем Макрон стал тереть себе локоть и выглядел очень озадаченно, после чего у многих возник вопрос, "что же за салфетка такая, что Макрон так ее испугался". Член Совфеда высказал уверенность, что такой вопрос есть "даже у друзей Франции".

Елисейский дворец прокомментировал скандальное видео с Макроном

Видеоролик с Макроном, прячущим салфетку в компании лидера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, был опубликован в интернете 11 мая.