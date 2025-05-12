Названы причина и обстоятельства смерти актера Александра Кобозева

Причиной смерти советского российского актера Александра Кобозева, сыгравшего главную роль в легендарной ленте Митты "Друг мой, Колька!..", стала остановка сердца.

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Как узнал SHOT, накануне днем артисту стало плохо в его квартире в Москве, Кобозева госпитализировали, однако врачи не сумели спасти актера.

Родные покойного рассказали каналу, что тот страдал рядом заболеваний, - без уточнений.

Информацию в беседе с ТАСС подтвердила дочь исполнителя Анастасия.

"Вчера его не стало. Остановилось сердце", - сказала она, уточнив, что дата и место прощания станут известны позже.

Кобозев работал также на телевидении, однако после нескольких инфарктов отказался от публичной деятельности.