45% россиян считают главной причиной для вступления в брак желание быть вместе с любимым человеком. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ.

"Люди, по мнению россиян, вступают в брак прежде всего по любви (45%, 5 п.п. к 2005 г.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Как подчеркивается в результатах опроса, резкое падение демонстрирует мотив продолжения рода по сравлению с показателями 2005 г. (2005 г. - 39%, 2025 г. - 25%).

Отмечается, что за 20 лет заметно выросли средние показатели ожидаемого и желаемого числа детей. Так, в 2005 г. среднее ожидаемое число детей составляло 1,9, в 2025 - уже 2,4. Желаемое число также увеличилось с 2,4 до 3,2.

Кроме того, среди молодежи (18-24 года) также выросло желаемое (с 2,1 до 3,1) и ожидаемое (с 1,9 до 2,4) число детей, что говорит об укреплении позитивного образа многодетной семьи у молодых людей.

Также, согласно исследованию, россияне в три раза чаще стали называть религиозные и национальные традиции мотивом для заключения брака.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 25 апреля 2025 года. Метод опроса: телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.