Российскую учительницу хотят заставить уйти за школьные видео с детьми

В одной из тюменских школ произошел конфликт между молодой учительницей и администрацией учебного заведения. Причиной стал аккаунт педагога в социальной платформе Like, где она публикует позитивные и развлекательные видео с участием учеников. В роликах дети танцуют, играют на переменах, а также участвуют в безобидных сценках, отражающих школьные реалии.

Родители учащихся не возражают против такого контента, а сами дети принимают участие с энтузиазмом. Однако, по словам учительницы, руководство школы резко осудило её деятельность. Девушке сообщили о якобы поступившей жалобе от прокуратуры, копию которой до сих пор не предоставили. При этом директор школы якобы настаивает на написании заявления об увольнении, ссылаясь на "несоответствие коллективу" и обвиняет её в неподобающем поведении.

«Мы просто показываем, чем живёт школа — с юмором, с теплотой. Но меня требуют уволить только за то, что это кому-то не понравилось», — цитирует слова учителя издание 72.RU.

В департаменте образования подчеркнули: принуждение к увольнению недопустимо, если сотрудник не нарушает закон и правила учреждения.

Если давление продолжится, учительнице посоветовали обратиться в муниципальные органы управления образованием для защиты своих прав.