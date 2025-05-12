Власти Якутии извинились перед ветеранами за подарки к 9 мая

Министр сельского хозяйства Якутии Артем Александров принес извинения ветеранам отрасли за неподобающие подарки, врученные к 80-летию Победы, и пообещал заменить подарочные наборы, сообщает пресс-служба министерства.

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Резонанс в обществе вызвала информация о том, что ветерану Таисии Хромовой в качестве подарка от минсельхоза вручили прошлогодний набор суповых костей, творожок и ряженку. Женщина более полувека проработала в республиканском объединении "Сельхозтехника".

"Глубоко сожалею о случившемся и приношу извинения ветеранам и их родным", - заявил Александров, добавив, что в ближайшие дни ветеранов повторно поздравят достойными подарками.

Министр сообщил, что будет проведена служебная проверка, пересмотрены подходы к праздничным мероприятиям и предприняты все усилия, чтобы подобные ситуации не повторялись. Первый заместитель министра Анна Стручкова 10 мая навестила Таисию Хромову и принесла извинения от лица всего министерства.