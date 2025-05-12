Сочинский рабочий восхитил россиянок и стал звездой соцсетей

Рабочий из Адлера по имени Умалат попал в объектив камеры во время рабочего дня и взорвал соцсети. Автора ролика привлек внешний вид мужчины. Видео блогерша Регина Журавлева опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах мужчина атлетического телосложения без майки раскидывает песок и загружает его в бетономешалку лопатой.

«Когда идешь и никого не трогаешь… Померещилось?» — подписала она публикацию.

На данный момент видео набрало уже более 13 миллионов просмотров.

«Вот так выглядит простой рабочий? Где таких набирают?», «Сочинский ответ австралийским пожарным», «Как перестать смотреть?», «А где остальные спартанцы?», «Адлер, значит? Ну что, по машинам», — комментируют ролик россиянки.

В числе оценивших видео с сочинским рабочим оказалась и известная актриса и певица Настасья Самбурская.

Позже стало известно, что герой видео женат и воспитывает ребенка. К неожиданной популярности в соцсетях он отнесся спокойно.

Ранее сообщалось о проснувшейся любви россиянок к шоумену Прохору Шаляпину. Крутивший скандальные романы с пожилыми женщинами и заявляющий о нелюбви к работе артист внезапно стал звездой соцсетей.