Военкор указал на сигнал Путина Украине и Западу

Lenta.ru

Президент РФ Владимир Путин в своем ночном заявлении дал Украине и Западу четкий сигнал. На это указал военный корреспондент Дмитрий Стешин, передает «Комсомольская правда».

Военкор указал на сигнал Путина Украине и Западу
© РИА Новости

По его словам, российский лидер четко обозначил, как можно мир достигнуть.

«Подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны», — привел военкор слова российского лидера.

Ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле. Глава государства отметил, что Москва неоднократно предлагала шаги по прекращению огня и не отказывалась от диалога с Киевом.

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