Умер банкир Виктор Геращенко

Советский и российский экономист, банкир, финансист Виктор Геращенко скончался в возрасте 87 лет. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник, близкий к семье экономиста.

«Виктор Владимирович ушел из жизни», – сказал собеседник агентства.

Виктор Геращенко родился 21 декабря 1937 года. Единственный человек в России, который четырежды возглавлял главный банк страны (два раза Госбанк СССР (был снят на три дня после 21 августа 1991 года) и дважды – Банк России).