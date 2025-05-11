Ветеран Великой Отечественной войны рассказал, как рассмешил Путина

Газета.Ru

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Жучков рассмешил президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Ветеран Великой Отечественной войны рассказал, как рассмешил Путина
© РИА Новости

После парада, проходившего по случаю 80-летия Победы, ветеран пообщался с российским лидером и на его вопрос, как дела и здоровье, ответил шуткой.

«[Путин] спрашивал, как дела и здоровье. А я говорю: здоровья, как и денег, много не бывает. Он засмеялся», — поделился Жучков.

9 мая Путин во время парада Победы в Москве с трибуны на Красной площади заявил, что ветераны Великой Отечественной войны являются ориентиром для России. Он подчеркнул, что современные россияне и впредь будут держать равнение на ветеранов, на их любовь к Родине, на их решимость защищать свой дом, ценности гуманизма и справедливости.

Путин спас ветерана на параде Победы

В параде Победы в Москве приняли участие более 11,5 тыс. военнослужащих министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств — ФСБ, Росгвардии, МЧС, подразделения армий дружественных государств, в том числе более 1,5 тыс. военнослужащих-ветеранов специальной военной операции. В воздушной части парада были задействованы самолеты-истребители Су-30СМ, МиГ-29 и штурмовики Су-25.

Общество
84