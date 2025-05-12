Боец СВО почти два года не мог получить положенную ему выплату

Участник специальной военной операции (СВО) почти два года дожидался положенной ему выплаты. Об этом рассказал в Telegram депутат Госдумы Максим Иванов.

К депутату обратилась жена солдата. Мужу россиянки длительное время не могли перечислить выплату за ведомственную награду. Приказ о награждении мужчины был подписан еще в июле 2023 года.

Парламентарий обратился в военную прокуратуру — надзорное ведомство установило факт нарушения прав военнослужащего. После этого выплату бойцу произвели. С момента издания приказа прошел 21 месяц, отметил Иванов.

Ранее Иванов рассказал о задержке с восстановлением документов, утерянных другим бойцом СВО в зоне боевых действий. По словам депутата, к этому привело бездействие «расслабленных барышень» в военкоматах. Во избежание подобных инцидентов он предложил заменить их на жен бойцов.