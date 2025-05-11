Стало известно предсказание святого чудотворца о судьбе России

Схиархимандрит Аристоклий Московский, канонизированный Русской православной церковью, оставил пророчества о судьбе России в преддверии эпохи Антихриста. Его видения, обретшие новую актуальность, содержат как тревожные предостережения, так и надежду для страны, пишет ИА "Кулик".

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Святой предрекал глобальный кризис духовности, особенно на Западе, где, по его словам, происходит "утрата моральных принципов" и массовый отход от веры. Однако для России, верил Аристоклий, сохраняется шанс на спасение, если она устоит в нравственных идеалах.

"Мы переживаем предантихристово время, – говорил провидец. – Божий суд уже начался и коснётся всех народов".

Особую роль в этом испытании святой отводил русскому народу, чьё духовное самосознание может стать опорой в грядущих испытаниях.

Пророчества Аристоклия, записанные в начале XX века, сегодня вызывают оживлённые дискуссии среди верующих и исследователей. Как отмечал святой, даже в самые тёмные времена остается место для покаяния и надежды.