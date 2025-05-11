Режиссер Александр Митта находится в критическом состоянии

Состояние народного артиста России Александра Митты ухудшилось. Он жалуется на боли в ногах и пьет обезболивающие таблетки, сообщает телеграм-канал Mash.

На днях к режиссеру вызывали медиков. 95-летний артист пожаловался на сильные боли в ногах, особенно при движении. Кроме того, у Александра Наумовича образовались открытые раны, которые нужно постоянно перевязывать, отмечает телеграм-канал. Режиссёр вынужден пить обезболивающие таблетки.

В последнее время Александр Митта не появляется на людях. Самостоятельно он не встает. Осенью его обследовали на онкологические заболевания и присвоили паллиативный статус.

Александр Митта — советский и российский актёр, режиссер, сценарист и продюсер. В 2004 году ему было присвоено звание народного артиста Российской Федерации.