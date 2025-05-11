Умерла работавшая на иноагентов журналистка Ирина Панкратова
В возрасте 38 лет скончалась журналистка Ирина Панкратова, работавшая на иноагентов.
Об этом написала её коллега Елизавета Осетинская* на своей странице в социальной сети.
«Сейчас трудно подобрать слова, чтобы говорить об Ире: она была и смелой, и талантливой, и боевой, и красивой. Несколько месяцев она отважно боролась с очень тяжёлым заболеванием», — цитирует её РБК.
Ранее стало известно, что бывший главный режиссёр программы «Время» и старейший сотрудник Первого канала Калерия Кислова скончалась в возрасте 99 лет.
* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 01.04.2022.