Умерла работавшая на иноагентов журналистка Ирина Панкратова

В возрасте 38 лет скончалась журналистка Ирина Панкратова, работавшая на иноагентов.

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Об этом написала её коллега Елизавета Осетинская* на своей странице в социальной сети.

«Сейчас трудно подобрать слова, чтобы говорить об Ире: она была и смелой, и талантливой, и боевой, и красивой. Несколько месяцев она отважно боролась с очень тяжёлым заболеванием», — цитирует её РБК.

Ранее стало известно, что бывший главный режиссёр программы «Время» и старейший сотрудник Первого канала Калерия Кислова скончалась в возрасте 99 лет.

* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 01.04.2022.