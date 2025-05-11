Мужчина через суд добился права купить телевизор за 480 рублей

Уфимец добился права забрать телевизор из магазина за 480 рублей через Верховный суд. Об этом пишет «Честный репортаж».

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Покупка была произведена Азатом Г. в 2023 году. Мужчина приобрел товар производства компании LG на маркетплейсе по акции, однако товар ему не привезли, предложив получить деньги обратно. Мужчина не согласился пойти на уступку и стал отстаивать свои права в судах.

Суд первой инстанции встал на сторону покупателя, однако апелляционный и кассационный суд посчитал, что магазин вправе вернуть ему средства и не отдавать товар. Тем не менее Азат обратился в Верховный суд Башкирии, и тот постановил, что телевизор необходимо отдать покупателю за уплаченную цену, которая ниже рыночной стоимости в 100 раз.

До этого жительница Курганской области отсудила 700 тыс. рублей за дырявую кровлю в доме.