Мужчина через суд добился права купить телевизор за 480 рублей

Уфимец через суд добился права купить телевизор за 480 рублей
Уфимец добился права забрать телевизор из магазина за 480 рублей через Верховный суд. Об этом пишет «Честный репортаж».
Покупка была произведена Азатом Г. в 2023 году. Мужчина приобрел товар производства компании LG на маркетплейсе по акции, однако товар ему не привезли, предложив получить деньги обратно. Мужчина не согласился пойти на уступку и стал отстаивать свои права в судах.
Суд первой инстанции встал на сторону покупателя, однако апелляционный и кассационный суд посчитал, что магазин вправе вернуть ему средства и не отдавать товар. Тем не менее Азат обратился в Верховный суд Башкирии, и тот постановил, что телевизор необходимо отдать покупателю за уплаченную цену, которая ниже рыночной стоимости в 100 раз.
До этого жительница Курганской области отсудила 700 тыс. рублей за дырявую кровлю в доме.