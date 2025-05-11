Трагически погибла финалистка конкурса «Миссис Россия»

Не стало участницы конкурса «Миссис Россия», эстрадной скрипачки Натали Маурер. Ей было 40 лет. У артистки осталось трое детей — сыновья Давид и Авель и дочь Ева.

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О смерти сообщила сестра погибшей Василиса Фелькер.

«3 мая 2025 г. трагически погибла моя сестра Наталья Маурер», — рассказала она.

Прощание с артисткой прошло 7 мая в Храме села Борисо-Покровского Дальнеконстантиновского муниципального округа Нижегородской области.

Почтил память и супруг Натальи, солист Нижегородского театра оперы и балета Артем Маурер.

«Нет ничего страшнее понять, что не увидишь больше. А ведь последние слова были: „Я люблю тебя“, и она мне ответила: „И я тебя люблю“. Я хотел всегда держать так в трудные минуты, когда ты вырывалась. Не смог удержать… Помоги нашим детям с облака», — поделился болью он в личном блоге.

В конкурсах красоты Маурер приняла участие в 2019 году. Она стала победительницей конкурса «Миссис Нижний Новгород», завоевав титул «Миссис Приволжский федеральный округ». После чего поехала представлять родной город на конкурсе «Миссис Россия», где получила титул «Миссис „Планета женщин“».