В России могут внедрить новый курс в школьную программу

По данным издания ТАСС, Дмитрий Давиденко, возглавляющий департамент кинематографии и цифрового развития в Минкультуры, подчеркнул своевременность активных и значимых действий, направленных на поддержку и прогресс национального кинематографа.

Внедрение курса истории кино в школьную программу представляется не только увлекательной, но и необходимой инициативой. По словам Давиденко, российскому киноискусству есть что продемонстрировать и чем заслуженно гордиться.