В России могут внедрить новый курс в школьную программу

В России могут внедрить в школьную программу курс истории кино
По данным издания ТАСС, Дмитрий Давиденко, возглавляющий департамент кинематографии и цифрового развития в Минкультуры, подчеркнул своевременность активных и значимых действий, направленных на поддержку и прогресс национального кинематографа.
Внедрение курса истории кино в школьную программу представляется не только увлекательной, но и необходимой инициативой. По словам Давиденко, российскому киноискусству есть что продемонстрировать и чем заслуженно гордиться.
"Преподавание истории кино в школах, на мой взгляд, сочетает в себе необходимость и увлекательность. Наш кинематограф богат наследием, включая выдающиеся советские фильмы, современное кино и патриотические картины. Сегодня мы являемся свидетелями расцвета российского кино, и сейчас наиболее подходящий момент для принятия важных и конструктивных мер по его дальнейшему развитию", - заявил Давиденко в интервью ТАСС.