В «Мошеловке» предупредили о риске шуточных разговоров с мошенниками

Ведение бесед с мошенниками даже в шуточной форме крайне рискованно, поскольку злоумышленники собирают любую полученную информацию для последующего обмана. Об этом рассказала ТАСС куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.

"Шуточный разговор с мошенником, если вы раскусили его с первых слов, крайне опасен. Кладите трубку и не продолжайте разговор. Мошенники накапливают любую поступающую им информацию", - сказала эксперт.

По ее словам, злоумышленники могут записать голос, интонацию и использовать это в дальнейших схемах обмана.

"По данным экспертов, до конца 2025 года половина россиян столкнется с дипфейк-атаками. При их генерации используются живые источники данных - не стоит давать их в руки мошенников. Кладите трубку вовремя", - призвала Храпунова.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что более 640 тыс. дистанционных мошенничеств зарегистрировано в России в 2024 году, причиненный ущерб превысил 170 млрд рублей. Возбуждены более 950 уголовных дел по статьям 205, 159, 272 и 274 УК РФ (теракт, мошенничество, неправомерный доступ к компьютерной информации, нарушение правил передачи компьютерной информации).